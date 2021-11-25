البيئة تطلق برنامجا لدعم العاملين بقطاع سياحة السفاري بسيوة - صور

كتب- محمد نصار:

أطلقت وزارة البيئة من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة في مصر برنامج الدعم الفني وبناء القدرات للعاملين بقطاع سياحة السفاري من أبناء واحة سيوة وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة وهيئة الآثار بالإضافة إلى مجلس مدينة سيوة وقطاع حماية الطبيعة وجمعية أبناء سيوة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن البرنامج يهدف إلى بناء قدرات العاملين بالقطاع السياحي ورفع الوعي البيئي والسياحي في مجال سياحة السفاري الصحراوية والإرشاد السياحي بسيوة للنهوض بتلك الصناعة ورفع الكفاءات كأحد الركائز الاقتصادية والبيئية المهمة لواحة سيوة، من أجل بناء نموذج ناجح لهذا القطاع المهم بالسياحة بما يساهم في تكراره بالمقاصد السياحية المختلفة التي تنفذ سياحة السفاري.

وأضافت فؤاد أن البرنامج يعمل أيضا على رفع وعي المنظمات المجتمعية القائمة على تنمية ورفع كفاءة المجتمع المحلي من أجل قيادة ملف التنمية وضمان التنمية المستدامة بالإضافة إلى رفغ الوعي بشأن الحفاظ على التنوع البيولوجي في المجتمعات المحلية وتزويد المجتمع المحلي بالمعلومات المطلوبة عن الفرص المرتبطة بالتراث والثقافة المحلية.

وأشارت إلى أن البرنامج يعمل على بناء القدرات والدعم الفني لرفع كفاءات العاملين بمجال السفاري في الموضوعات المتعلقة بصون التنوع البيولوجي وإدارة الزوار والقيادة الصحراوية المستدامة الصديقة للبيئة والإسعافات الأولية والمهارات الأساسية المرتبطة بصناعة السياحة والضيافة.

جدير بالذكر أن البرنامج تم تنظيمه بمركز الحرف اليدوية التابع لمجلس مدينة سيوة بحضور رئيس مجلس مدينة سيوة، ومدير المحمية، ومفتش آثار سيوة، ومدير هيئة تنشيط السياحة وبمشاركة 130 متدربا من أبناء المجتمع المحلي بسيوة العاملين بالقطاع.