نائب رئيس الطرق والكباري يتفقد مشروع محور بديل خزان أسوان

(مصراوي):​

تفقد اللواء مهندس ماجد عبدالحميد، نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري والمهندس إبراهيم مبروك عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أعمال الشركة بمشروع محور بديل خزان أسوان والذي تقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذ القطاع الثاني منه وهو عبارة عن كوبرى خرساني على النيل يتكون من 14 محور وبطول 676 م وعرض 29 م مكون من 3 حارات في كل اتجاه وتبلغ الفتحة الملاحية للكوبري 182م عرض، واستمعا إلى شرح من المهندس مصطفى جمعة مدير المشروع حول الموقف التنفيذي للمشروع.

يذكر أن أعمال تنفيذ محور بديل خزان أسوان، الذى يبلغ تكلفته 1.6 مليار جنيه ويبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 مترا بواقع 3 حارات في كل اتجاه، ويتكون من عدد 3 أعمال صناعية(2كوبري+ نفق ) تشمل كوبرى على النيل بطول 2050متر بالإضافة الى نفق وكوبرى الطريق الصحراوي الغربي واعمال طرق بطول 3.3 كم.

يشار إلى أن المحور سيربط بين الطريق الواصل لطريق أسوان - برنيـس حتى الطريـق الصحراوي الغربي (القاهرة – أسوان) عابرا نهـر النيل والربط على طريـق أسوان / أبو سمبل.