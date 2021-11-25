اليوم.. قصر الأمير طاز يقدم حفل "من فات قديمة تاه"

يقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز بحى الخليفة التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء اليوم الخميس، حفل كورال قصر الأمير طاز ويحمل عنوان "من فات قديمه تاه".

الحفل إشراف هبة رمضان ويتضمن أغانى مسلسلات الزمن الجميل منها "زيزينيا"، "ذئاب الجبل"، "المال والبنون"، وغيرها من تترات المسلسلات للموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعى، والموسيقار الكبير ياسر عبد الرحمن، وعدد من الملحنين العظماء الذين ارتبطت ألحانهم بذاكرة ووجدان المصريين.

ويحيى الحفل عددا من الأصوات الواعدة بكورال القصر منهم: ندى عاصم ، محمد الصالحى ، حبيبة عبد العزيز، أحمد شوقى، آية ماهر، ريهام أنور، عمرو مجدي، شرين عمر، محمد العطار.

وكانت آخر فعاليات مركز إبداع قصر الأمير طاز "بحى الخليفة"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية قد انطلقت قبل يومين حيث أقام المركز معرضًا تشكيليًا بعنوان "الطفولة والفن" يستمر لمدة أسبوعين.

ويضم المعرض 50 لوحة فنية لواحد وعشرين فنانا تشكيليا، وتناقش اللوحات مختلف مشكلات الطفل المصرى والعربى، كما يضم المعرض لوحات عن الأطفال من ذوي الهمم، والأطفال المصابين بمرض السرطان.

وتعبر لوحات المعرض عن مدارس تشكيلية متنوعة منها التعبيرية والواقعية والتجريدية كما يضم لوحات منجزة بخامات مختلفة منها خامات الأكريليك، زيت علي توال، وورق على توال.​