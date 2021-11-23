تستقبل 100 طن يوميا.. تسليم محطة المخلفات الوسيطة الثابتة بديرب نجم بالشرقية

كتب- محمد نصار:

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريراً من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة حول تسليم المحطة الوسيطة الثابتة بديرب نجم اليوم الثلاثاء لمحافظة الشرقية.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمحطة 25 مليون جنيه وتأتي في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن الوزارة تتابع على قدم وساق كافة مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للمخلفات ودخولها الخدمة حتي يشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوى نظافة الشوارع في أسرع وقت ممكن.

وقال وزير التنمية المحلية إن المحطة الوسيطة الثابتة بمدينة ديرب نجم تبلغ المساحة الكلية لها حوالي 4100 م2 وهي عبارة عن منشأة مؤمنة بسور ذات هيكل خرساني بطول 260 مترا.

كما أن المحطة بها رصيف تفريغ بمساحة (700 م2) ومتصل بمطلع ( رامب دخول وخروج) من الخرسانة المسلحة، ومجهزة بميزان بسكول ورصيف استقبال وخرانات حريق، بالإضافة إلى نقاط استقبال المفروازت أو المخلفات الإلكترونية، وكذلك منطقة تفتيش الشاحنات ومكان خدمات للعاملين ومناطق سير للمشاة معزولة عن مسارات المعدات والسيارات، والمحطة بها مصدر مياه دائم للغسيل ونظافة المعدات التي تعمل داخل الموقع و مكان لتخزين الحاويات، بالإضافة إلى ورشة/ مكان إصلاح للقيام بإجراءات الصيانة والفحص الدوري للمعدات المستخدمة بالموقع.

وأشار التقرير الذي تم عرضه على وزير التنمية المحلية يوجد بالمحطة 4 سيارات رأس جرار مزودة بنصف مقطورة قلاب خلفي سعة 40 م3 ولودر ومولد كهرباء بالإضافة إلى محطة غسيل السيارات وتتسع المحطة لاستقبال ما يقرب من 100 طن يومياً.