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وزير الإسكان يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بـ 6 أكتوبر لإقامة نشاط سكني

12:30 م الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
وزير الإسكان يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بـ 6 أكتوبر لإقامة نشاط سكني

عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- يوسف عفيفي:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 522 لسنة 2021.
ونصت المادة الأولى: باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (3أ/2) بمساحة 2.5 فدان الواقعة بالحضور رقم (12) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/أحمد السيد السيد على النمر لإقامة نشاط سكني بمقابل عيني، وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 21/7/2020، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

وجاءت باقي التفاصيل على النحو التالي:

عاصم الجزار وزير الإسكان تقسيم أراضي مدينة أكتوبر

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