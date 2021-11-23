وزير الإسكان يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بـ 6 أكتوبر لإقامة نشاط سكني

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 522 لسنة 2021.

ونصت المادة الأولى: باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (3أ/2) بمساحة 2.5 فدان الواقعة بالحضور رقم (12) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/أحمد السيد السيد على النمر لإقامة نشاط سكني بمقابل عيني، وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 21/7/2020، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.



وجاءت باقي التفاصيل على النحو التالي: