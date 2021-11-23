رسميا.. الرئيس السيسي يتسلم أعمال القمة الـ 21 لدول تجمع "الكوميسا"

كتب - محمود مصطفى:

تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، أعمال القمة الـ 21 للسوق المشتركة لدول تجمع الكوميسا.

وجه الرئيس السيسي، الشكر والتقدير لرئيس مدغشقر لترؤسه القمة السابقة للسوق المشتركة لدول تجمع "الكوميسا".

وقال الرئيس السيسي في كلمته في انطلاق أعمال القمة، الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر ستعمل بكل جهد خلال هذه الدورة على تحقيق آمال وتطلعات شعوب الدول الأعضاء.

وقال الرئيس السيسي:"تتشرف مصر باستضافة الدورة الحالية، وكم وودت أن أتشرف باستقبالكم اليوم، إلا أن تطورات جائحة كوورنا حالت دون ذلك، ما دفعنا لوضع آلية لعقد القمة بمشاركة حضورية محدودة.