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الطقس اليوم.. شبورة كثيفة وتحذير للسائقين

09:14 ص الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
الطقس اليوم.. شبورة كثيفة وتحذير للسائقين

شبورة كثيفة

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد لطيف على السواحل الشمالية نهارا.

وتكون الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وطالب الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة.

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