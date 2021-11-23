قبل دخول الشتاء.. تعرف على طرق الحماية من مخاطر الدفاية

كتب- محمد صلاح:

يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على تقديم النصائح اللازمة للمواطنين لضمان عدم تعرضهم لأية مخاطر عند استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الحساسية.

وأشار الجهاز أن هناك عدة شروط لابد من اتباعها للحماية من مخاطر الدفاية قبل دخول فصل الشتاء رسميًا وجاءت كما يلي:-

1- التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي.

2- التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية باستخدام أسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.

3- عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق.

4-تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

5- لا تضع الدفايات على قطع الأثاث (الخزانات – الطاولات) القابلة للاشتعال وألا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر على الأقل.

6- عدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين او تجفيف الملابس.

7- يراعى فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان إلى الدرجة المطلوبة خاصة أثناء النوم.