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حالة الطقس.. الأرصاد: استمرار الخلايا الرعدية الممطرة على هذه المناطق

08:01 م السبت 20 نوفمبر 2021
حالة الطقس.. الأرصاد: استمرار الخلايا الرعدية الممطرة على هذه المناطق

الطقس

كتب- أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من استمرار الخلايا الرعدية الممطرة على الإسكندرية ومناطق من شمال الدلتا، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة أحيانًا بالإضافة إلى نشاط للرياح، يصاحبها سقوط لحبات البرد.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم السبت، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على مناطق متفرقة من الوجه البحري والدلتا ومناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

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