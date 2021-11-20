كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، فيديوهات لسقوط أمطار على الساحل الشمالي وسيدي براني بمدينة مطروح.

وقالت هيئة الأرصاد، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، موضحة أن ذروة حالة عدم الاستقرار تكون اليوم.

ومن المتوقع استمرار سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط حبات البرد على بعض المناطق، تخف حدة الأمطار كلما تقدمنا للداخل.

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