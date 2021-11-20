Masrawy logo white

الطقس الآن.. الأرصاد تعلن ذروة موجة عدم الاستقرار

11:02 ص السبت 20 نوفمبر 2021
الطقس الآن.. الأرصاد تعلن ذروة موجة عدم الاستقرار

أمطار

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ذروة الطقس السيئ

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، قبل قليل، أن ذروة حالة عدم الاستقرار تكون اليوم.

الطقس.. سحب رعدية على السواحل الشمالية تتقدم إلى الوجه البحري

أمطار غزيرة

وأضافت الأرصاد: من المتوقع استمرار سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط حبات البرد على بعض المناطق، تخف حدة الأمطار كلما تقدمنا للداخل.

أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

نشاط رياح

كما تنشط الرياح المصاحبة للسحب على مناطق متفرقة وتنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط يعمل على اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

أمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات الخرارة الطقس السيئ

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

73

وفيات اليوم

419

متعافون اليوم

347719

إجمالي الإصابات

19780

إجمالي الوفيات

289952

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الطقس الآن.. الأرصاد تعلن ذروة موجة عدم الاستقرار

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا