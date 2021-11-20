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​الجيزة: فرص عمل بعمولات وبدل مواصلات: سائقون ومندوبون

09:30 ص السبت 20 نوفمبر 2021
​الجيزة: فرص عمل بعمولات وبدل مواصلات: سائقون ومندوبون

محافظة الجيزة

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، توافر فرص عمل بالشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي "بيتي".

ونشرت المحافظة بيانًا بالوظائف المتاحة كالتالي:

مندوبين مبيعات: (السن من 20 إلى 30 سنة، المؤهل عالي أو فوق متوسط، رواتب مجزية، بالإضافة إلى العمولات والمواصلات من أقرب مكان للسكن).

سائقون: (السن من 20 إلى 38 سنة، رخصة أولى وثانية، المؤهل ابتدائي أو متوسط، رواتب مجزية بالإضافة إلى عمولات ومواصلات من أقرب مكان للسكن).

ولمن يرغب في التقديم، الحضور لمقر الجهاز، 300 ميدان الجيزة، عمارة النبراوي، الدور الثاني، تليفون: 35720825، و35711198، يوميًا من الأحد إلى الخميس، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا.

محافظة الجيزة فرص عمل مشروعات التصنيع الزراعي مندوبين مبيعات

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