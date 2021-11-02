حدث ليلًا| أبرز رسائل الرئيس خلال كلمته أمام قمة المناخ.. ومفاجأة مدوية في جريمة الإسماعيلية

شهدت ليلة الإثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونستعرض بعضها في التقرير التالي:

-"الاستدامة ومواجهة تغير المناخ".. أبرز رسائل السيسي في كلمته أمام قمة المناخ

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، كلمة أمام "قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ" المقامة في مدينة جلاسجو برئاسة بريطانيا.

ويرصد (مصراوي) أبرز رسائل الرئيس السيسي في كلمته أمام قمة تغير المناخ والتي جاءت كالتالي:

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-60 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، خروج 912 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 279179 حتى اليوم.

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-هذه الأماكن تحميك.. الأرصاد توجه نصائح للتعامل مع الرعد والبرق

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة لن تكون مشابه لطقس أول الأسبوع الجاري من أمطار ورعد وبرق، حيث تستقر الحالة الجوية بنسبة كبيرة.

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-البيئة: جناح مصر في مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية "أيقونة" عالمية

تفقدت زرطاج جول وزيرة التغير المناخي بباكستان والمهندس ترفيق الشرجي وزير المياه والبيئة باليمن ومعاوية الردايدة وزير البيئة الأردنى والدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية بزيارة تفقدية اليوم للجناح المصرى المقام على هامش مشاركة مصر بمؤتمر الاطراف السادس والعشرون لاتفاقية التغيرات المناخية Cop26 المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة فى الفترة من 31 اكتوبر و حتى 12 نوفمبر الجارى.

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-متحدث الرئاسة: مستشار النمسا ورئيس وزراء بريطانيا أشادا بجهود السيسي في حل مشكلات المنطقة

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلقى إشادة من بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا ومستشار النمسا ألكسندر شالنبيرج على جهود مصر الكبيرة في حل مشاكل المنطقة.

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-تغييرات بالتليفزيون.. وليد حسن رئيساً للقناة الأولى وأحمد مصطفى لـ "الثانية"

أجرى قطاع التليفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام، عددًا من التغييرات المحدودة بشأن قيادات القنوات الرئيسية وهي الأولى والثانية.

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-لا يوجد ما يدعو للخوف.. رئيس "التنمية الحضرية" يكشف تفاصيل إزالات القاهرة التاريخية

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إنه لا يوجد ما يدعو للخوف من جانب المواطنين بالنسبة لأعمال التطوير التي تجرى الآن في منطقة القاهرة التاريخية.

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-صندوق رعاية معفي من الضرائب.. أهم بنود مشروع قانون "حقوق المسنين" قبل مناقشته بالبرلمان

استعرضت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فلسفة مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، بحضور عدد من ممثلي الوزارات.

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-العناني يعقد مؤتمرًا صحفيًا موسعًا في بورصة لندن الدولية للسياحة

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا حضره أكثر من ٥٠ من ممثلي كبرى وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والصحف البريطانية والعالمية.

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-مفاجأة مدوية.. مصدر يكشف سبب الجريمة المروعة لذبح شاب أمام المواطنين في الإسماعيلية

كشف مصدر خاص في محافظة الإسماعيلية تفاصيل ارتكاب الجريمة المروعة التي وقعت في تقاطع شارع البحري مع شارع طنطا وسط مدينة الإسماعيلية، بعدما أقدم شاب على ذبح آخر وسط الشارع أمام أنظار المارة.

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-إفساد في الأرض.. "فتوى الأزهر" يعلق على جريمة الإسماعيلية

قال الدكتور عباس شومان المشرف العام على الفتوى بالأزهر الشريف، إن حادثة القتل التي وقعت بمحافظة الإسماعيلية جريمة إفساد في الأرض.

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-الرئيس يؤكد اهتمام مصر بتطوير قطاع التعليم بمختلف مراحله والبحث العلمي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام مصر بتطوير قطاع التعليم بمختلف مراحله والبحث العلمي، فضلاً عن الارتقاء بالقطاع الطبي، وذلك من خلال السعي لإقامة علاقات الشراكة مع المؤسسات العالمية رفيعة المستوى، بما فيها المؤسسات البريطانية العريقة.

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-ملكة بريطانيا تدعو قادة دول العالم للعمل معًا لمكافحة تغير المناخ

وجهت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا نداء إلى قادة العالم الذين يحضرون مؤتمر المناخ كوب26، لحثهم على العمل معًا في "قضية مشتركة: لمكافحة تغير المناخ و"حل أكثر المشكلات المستعصية".

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-فاوتشي يشجع على تعاطي الجرعة المعززة للقاح المضاد لكورونا

قال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بالولايات المتحدة أنتوني فاوتشي وكبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين، إن حالة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة هو بمثابة "حقيبة مختلطة" مع دخول موسم العطلات، وأنه ينبغي على الأمريكيين الحصول على جرعات معززة من اللقاح بمجرد أن يكونوا مؤهلين لذلك.

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-مقتل 4 أشخاص على الأقل ومحاصرة العشرات في انهيار مبنى بنيجيريا

انهارت ناطحة سحاب قيد الإنشاء الاثنين في العاصمة الاقتصادية لنيجيريا لاجوس، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل ومحاصرة العشرات، إلا أن الحصيلة مرشّحة للارتفاع لا سيّما وأن عشرات العمال لا يزالون تحت الأنقاض.

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-السلطات الإثيوبية تعتقل أشخاصًا من عرقية تيجراي في أديس أبابا

اعتقلت قوات الأمن الإثيوبية عدة أشخاص من إقليم تيجراي في العاصمة أديس أبابا اليوم الاثنين.

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-فلسطين تدين مصادقة محكمة إسرائيلية على مصادرة أرض في حي الشيخ جراح

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية على مصادرة قطعة أرض في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، وإخلائها لصالح إقامة حدائق عامة تابعة لبلدية القدس.

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