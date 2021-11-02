بالصور.. وزيرة الثقافة تقدم "لمسة وفاء" على آلة الفلوت بمهرجان الموسيقى العربية

تصوير- محمود عبد الناصر:

شاركت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم تحت عنوان "لمسة وفاء" بالعزف على آلة الفلوت من مؤلفات الموسيقار الراحل جمال سلامة تحت قيادة المايسترو ناير ناجى، ومنها يا أمتى .



وانطلق افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الثلاثين بدار الأوبرا المصرية، بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح كل من الراحلين الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر، تقديرا لمشوارهما الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.



وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، إن هذه الدورة من مهرجان الموسيقي العربية تحمل عددا من المفاجآت، خاصة أنه يعتبر من أهم المهرجانات على مستوى العالم، ويشارك فيه مجموعة من المطربين الكبار.



ويشارك هذا العام عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى في إحياء حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30، منهم: سميرة سعيد وماجدة الرومى ووائل جسار وعاصى الحلانى وعبادى الجوهر وجنات ومدحت صالح وعلى الحجار وعدد كبير من المطربين.



وفى نفس التوقيت تنطلق الفعاليات على مسرح مكتبة الإسكندرية، حيث يحيي النجم اللبناني عاصي الحلاني حفلا بمصاحبة مجموعة الحفني بقيادة المايسترو أحمد عامر، ومشاركة كل من نهاد فتحي، حسام حسني، نيفين رجب.

يذكر أن الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية تتواصل لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومحافظة الاسكندرية بمكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة، وتضم 33 حفل غنائى وموسيقي بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية هى مصر ، لبنان، المغرب، السعودية، العراق ، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان.