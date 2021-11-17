نصائح وإرشادات.. رئيس مركز المناخ يحذر مزارعي البطاطس من التقلبات الجوية

كتب - أحمد مسعد:

حذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز المناخ بوزارة الزراعة، مزارعي البطاطس من التقلبات الجوية، ووجه بعض الإرشادات و النصائح لكيفية التعامل مع موجة الطقس السيئ.

ونصح "فهيم" مزارعي البطاطس، عمر 65 يومًا صنف "برن" في قرية ابيوها مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، بعدم الرش واتباع الإرشادات المناسبة، موضحًا أن محصول البطاطس يواجه إنكسار الحرارة واعتدال الجو؛ مما يعطي نموًا خضريًا غزيرًا، ويستمر في توليد طبقات جديدة من العرش طالما عمرها أقل من 75-80 يومًا.

وتابع رئيس مركز المناخ: "هذا النمو الغزير غير مرغوب، بعد 70 يومًا من الزراعة؛ لأن النبات يستهلك طاقته في بناء عِرش جديد تعويضًا عن فترات الحرمان بسبب الجو الحار خلال الفترة الماضية" وعلى حساب بناء محصوله من الدرنات.

وحذر "فهيم"، من كسر عين محصول زراعة البطاطس، مطالبًا بالتدخل ووضع إضافات البوتاسيوم (الأرضي) ويفضل مركب 0-0-50 بمعدل 10-12 ك للفدان مع مياه الري أو الرش بسترات البوتاسيوم بمعدل 1.5 ك للفدان.​