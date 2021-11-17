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تستغرق يومين.. تعرف على الاجراءات المطلوبة لتصحيح اسم أو بيانات عداد "الكهرباء"

03:30 ص الأربعاء 17 نوفمبر 2021
تستغرق يومين.. تعرف على الاجراءات المطلوبة لتصحيح اسم أو بيانات عداد "الكهرباء"

عداد الكهرباء

كتب - محمد صلاح:
كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن الخطوات الصحيحة التي يتم اتباعها حال وجود أي خطأ في اسم صاحب إيصال الكهرباء أو البيانات الخاصة به.

وقال المصدر، إنه عند قيام أي مشترك التقدم بطلب لتصحيح اسم أو بيانات موجودة بإيصال استهلاك الكهرباء فإنه يتطلب إحضار بعض المستندات في مقدمتها بطاقة الرقم القومي وفاتورة كهرباء حديثة.

وفيما يتعلق بالإجراءات، أكد المصدر لمصراوي، أنه يتطلب على المشترك صاحب الخدمة التقدم بطلب بالتعديل المطلوب ومن ثم مراجعة الملف.

وكشف المصدر عن المستندات المطلوبة والإجراءات والتي جاءت كالتالي:-

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.

- فاتورة كهرباء حديثة الإصدار.

- طلب تعديل البيانات الخاصة بالمشترك يجرى استيفائه من شركة الكهرباء التابع لها المشترك.

الإجراءات المطلوبة:-

- يقوم المشترك باستيفاء طلب تعديل البيانات من شركة الكهرباء.

- يتقدم المنتفع بطلب تعديل البيانات للشركة التابع لها.

- يتابع الموظف المختص البيانات الخاصة بالعميل وتعديلها في حال ثبوت عدم صحتها.

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