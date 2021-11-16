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تعرف على بديل النائب الراحل أحمد زيدان بمجلس النواب

11:23 م الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
تعرف على بديل النائب الراحل أحمد زيدان بمجلس النواب

وفاة النائب أحمد زيدان

كتب- نشأت علي:

كشفت مصادر برلمانية، عن تصعيد محمد طارق علي السيد محمد صالح، بديلًا عن النائب الراحل أحمد زيدان، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وحدد قانون مجلس النواب، حالات تعيين النواب، حال خلو مقعد المرشح الأساسي في القائمة الانتخابية، وذلك من خلال تعيين أحد أسماء المرشحين الاحتياطي وذلكً وفقًا لما نصت عليه المادة 25 من قانون مجلس النواب

يذكر أنه بلغ عدد أعضاء مجلس النواب الراحلين في الفصل التشريعي الثاني ٧ أعضاء، وذلك بعد وفاة النائب أحمد زيدان، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.

ونصت المادة (25) من قانون مجلس النواب، والتى تقول: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُرىَ انتخاب تكميلى، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد.

كان النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أعلن وفاة النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بعد صراع مع المرض.

وكتب عضو تنسيقية شباب الأحزاب علي صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،: "إنا لله وإنا إليه راجعون ، توفى إلى رحمة الله تعالى الصديق الغالى والأخ العزيز المغفور له بإذن الله، النائب أحمد زيدان، أشهد الله أنه كان دمث الخلق محبوباً بين الناس".

مجلس النواب أحمد زيدان محمد طارق علي السيد محمد صالح لجنة الاتصالات قانون مجلس النواب

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