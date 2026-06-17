مع ارتفاع درجات الحرارة قد يساعد التكييف على تبريد الهواء، ومع ذلك، فإن الاستخدام المطول خلال موجات الحر الشديدة قد يزيد من خطر ارتفاع درجة الحرارة والأعطال الكهربائية والحرائق.

وفيما يلي، نرصد لكم أبرز النصائح التي يجب على أصحاب المنازل اتباعها للوقاية من حرائق التكيفات، وفقا لموقع "نيوز 18".

اهمال إجراء الصيانة الدورية

تعد الصيانة الدورية من أكثر الطرق فعالية للحفاظ على تشغيل مكيف الهواء بأمان، ويجب فحص الفلاتر وتنظيفها بشكل دوري، ولكن يفضل أن يقوم بالصيانة فنيون متخصصون، ومن الأفضل إجراء صيانة شاملة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر.

نسيان فحص الأسلاك والتوصيلات الكهربائية

تعد الأسلاك التالفة سببا شائعا للحوادث الكهربائية، لذا، ينبغي على أصحاب المنازل فحص المقابس والكابلات والتوصيلات الكهربائية بانتظام للتأكد من خلوها من علامات التلف.

كما يجب فحص وحدات التكييف المنفصلة دوريا، وفي حال اكتشاف أي مشكلة، يجب أن يقوم فنيون مؤهلون بإجراء الإصلاحات باستخدام قطع غيار معتمدة.

تجنب التحميل الزائد على منافذ الطاقة

يجب عدم توصيل الأجهزة عالية الطاقة، مثل الثلاجات والغسالات ومكيفات الهواء، بنفس المقبس، ومن الأفضل توفير وصلة طاقة منفصلة وقاطع دائرة مصغر (MCB) لوحدة التكييف لتقليل خطر ارتفاع درجة الحرارة والحمل الزائد على الكهرباء.

اهمال معالجة مشكلات التبريد فورا

إذا كان التكييف يعمل باستمرار ولكنه لا يبرد الغرفة بكفاءة، فقد يشير ذلك إلى تسرب غاز التبريد، وفي هذه الحالة يجب إصلاح هذه المشكلات فورا لمنع حدوث المزيد من الأضرار.

كما يجب على أصحاب المنازل مراقبة وجود علامات حروق أو مقابس مفكوكة أو أي سلوك كهربائي غير طبيعي.

اهمال تنظيف الوحدة الخارجية

بينما يركز الكثيرون على تنظيف الوحدة الداخلية، بينما تحتاج الوحدة الخارجية أيضا إلى فحص دوري.

فالغبار والأوراق والحطام قد تعيق تدفق الهواء، مما يحبس الحرارة ويتسبب في ارتفاع درجة حرارة النظام، لذا، فإن الحفاظ على نظافة الوحدة الخارجية وتهويتها الجيدة قد يسهم في الحفاظ على درجات حرارة تشغيل آمنة ويحسن الكفاءة.

استخدام مُثبت الجهد عند الحاجة

قد تلحق تقلبات الجهد المتكررة الضرر بأنظمة التكييف القديمة، لكن يساعد تركيب مثبت الجهد على حماية الوحدة من الارتفاعات أو الانخفاضات المفاجئة في التيار الكهربائي، مما يقلل من خطر حدوث ماس كهربائي وتعطل الجهاز.

كيفية التصرف في حالات الطوارئ؟

التعرف على علامات التحذير مبكرا يمنع وقوع حوادث خطيرة، لذا إذا لاحظت رائحة احتراق أو دخان أو أصوات غير معتادة صادرة من التكيف، يجب إغلاقه فورا وفصل التيار الكهربائي.

ومن الضروري تجنب تسكب الماء على الوحدة إذا كان هناك دخان، وبدلا من ذلك، الاتصال بفني متخصص وتجنب استخدامه حتى يتم حل المشكلة تماما.

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