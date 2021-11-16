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الجمعة.. الأوقاف تفتتح 10 مساجد إحلالا وتجديدا في 7 محافظات

10:04 م الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
الجمعة.. الأوقاف تفتتح 10 مساجد إحلالا وتجديدا في 7 محافظات

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

تفتتح وزارة الأوقاف 10 مساجد إحلالا وتجديدا، ومسجدين بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما، يوم الجمعة المقبل الموافق 19 نوفمبر الجاري في 7 محافظات هي: القليوبية، المنيا، البحيرة، أسيوط، الغربية، دمياط، ومرسى مطروح.

وذكرت وزارة الأوقاف - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه بافتتاح 10 مساجد يكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو 2021 حتى تاريخه (293) مسجدا، منها (265) مسجدا جديدا (إحلالا وتجديدا)، و(28) مسجدا صيانة وترميما، منها : 3 مساجد في القليوبية، ومسجدان في كل من المنيا وأسيوط، ومسجد في كل محافظة من محافظات: الغربية ، مرسى مطروح، دمياط ، والبحيرة.​

وزارة الأوقاف مساجد القليوبية المنيا البحيرة

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