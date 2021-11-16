ميدانياً.. نائب محافظ الجيزة يتابع أعمال توسعة طريق بأوسيم

وزير التموين: تخفيضات 30% على السلع المقدمة للمتضررين من سيول أسوان

إنفوجراف وفيديو.. العدد الـ15 "الزراعة في كل مصر" يكشف جهود المديريات

زينة شباب جيله.. صفحات "النواب" تكتسي بالسواد حزنًا على وفاة النائب

كتب يوسف عفيفي:

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن مشروعات الخطة الأستثمارية بمركز ومدينة أوسيم.

وبحسب بيان اليوم، تابع نائب المحافظ، ميدانيا أعمال تطوير وتوسعة طريق الزيدية الصفيرة بمدينة أوسيم بطول ٣ كم بداية من مدخل قرية الزيدية حتى مدخل محطة الصفيرة بنطاق مدينة أوسيم تمهيدا لبدء أعمال رصف الطريق.

ووجه نائب المحافظ، بالأنتهاء من تنفيذ أعمال التطوير والتوسعة ونهو الأعمال تمهيدا لبدء أعمال الرصف والتيسير أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

كما وجه الشهابي، بسرعة تنفيذ أعمال الحماية المطلوبة للمرافق المتعارضة لأعمال التطوير والتوسعة تمهيدا لبدء أعمال الرصف في التوقيتات المحددة لنهو الأعمال للتيسير أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

كما التقى نائب المحافظ بعدد كبير من الأهالي لبحث مطالبهم وشكواهم داخل المدينة.

رافق نائب المحافظ خلال جولته التفقدية بأوسيم

الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم، ومسؤولي مديرية الطرق بالمحافظة والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف وشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة والشركة المنفذه للأعمال.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمرور الميداني المستمر علي مشروعات الخطة الاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات وإزالة أي معوقات تواجه مشروعات الخطة الأستثمارية