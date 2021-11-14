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محافظ الجيزة يتابع مشروعات الرصف بشوارع العمرانية والبدرشين

04:44 م الأحد 14 نوفمبر 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إن اللواء أحمد راشد، اطلع على مجهودات مركز ومدينة البدرشين في استكمال أعمال الرصف الطبقة الرابطة بطريق سقارة السياحي ونسب تنفيذ الأعمال به والجاري بمتابعة من محمود زين شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين.

وبحسب بيان اليوم، تابع المحافظ، مجهودات حي العمرانية في رفع كفاءة الطرق المتفرعة من شارعي الملك فيصل والأهرام.

وأوضحت المحافظة، أنه تم الانتهاء من فرد الطبقة الأسفلتية السطحية بشارع الجابري من شارع ناصر الثورة، والبدء بفرد الطبقة الأسفلتية السطحية بشارع ناصر الثورة في الجزء من شارع فيصل وحتى شارع السلام، تحت إشراف محمد نور الدين وكافة الإدارات المعنية والعمل مستمر.

محافظ الجيزة مشروعات الرصف البدرشين طريق سقارة السياحي

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