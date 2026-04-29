أعلنت الأمم المتحدة، أن حركة عبور السفن عبر مضيق هرمز انخفضت بنسبة 95.3% منذ الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تشير إلى أن حركة السفن عبر المضيق تراجعت بنسبة 95.3% منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي.

وأضاف دوجاريك، أن القيود المفروضة على المضيق أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 6%، كما ارتفعت أسعار النفط الخام في أوروبا بنسبة 53%.

وأمس، أفادت بيانات شركة كيبلر بعبور ناقلة محملة بالغاز الطبيعي المُسال مضيق هرمز، في أول مرور من نوعه منذ إغلاق الممر المائي الاستراتيجي مطلع مارس على خلفية الحرب في الشرق الأوسط.

وبحسب بيانات كيبلر التي حللتها وكالة فرانس برس، غادرت ناقلة الغاز الطبيعي المُسال مبارز، التابعة لشركة أدنوك الوطنية الإماراتية، مياه الخليج في أبريل، وعلى متنها 132,890 مترًا مكعبًا من الغاز الطبيعي المُسال، بعدما جرى تحميلها في جزيرة داس بالإمارات في الثاني من مارس.

وأظهرت بيانات الشحن، أن الناقلة إيديمتسو مارو، التي ترفع علم بنما وتحمل نفطًا خامًا من السعودية، تحاول عبور مضيق هرمز.

وكشفت بيانات تتبع السفن من مجموعة بورصات لندن، أن الناقلة العملاقة تديرها شركة إيديمتسو تانكر التابعة لشركة "إيديمتسو كوسان" اليابانية، وتحمل نحو مليوني برميل من النفط الخام السعودي.

وأظهرت بيانات منفصلة من "مارين ترافيك"، أن الناقلة تبعد نحو 30 كيلومترًا شرق جزيرة لارك، وتتجه شرقًا، مع تشغيل نظام التعرف الآلي الخاص بها، وفقا للغد.