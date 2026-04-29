حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين والمسافرين من وجود شبورة مائية على الطرق.

وبحسب بيان للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، فإن

الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء.

ووفقا للبيان، فإن الشبورة تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، لذا يجب توخي الحذر أثناء القيادة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، مؤكدة استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

أوضحت الهيئة، أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى حار نهارًا على معظم المناطق، بينما يكون معتدلًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للبرودة ليلًا.

ونبهت الهيئة إلى وجود نشاط للرياح بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/س على مناطق متفرقة من الوجه البحري وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد، وذلك على فترات متقطعة.

ولفتت إلى وجود فرص ضعيفة لتكون سحب منخفضة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مؤكدةً أن هذه التوقعات تصدر بناءً على أحدث خرائط الطقس، مع متابعة مستمرة لأي مستجدات أو تغييرات محتملة.