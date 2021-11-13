بالصور.. الوفد يحتفل بذكرى عيد الجهاد الوطني ​

تصوير- هاني رجب:

انطلقت مساء اليوم فعاليات احتفال حزب الوفد بذكرى عيد الجهاد الوطني، الذي يوافق 13 نوفمبر من كل عام، بمقر الحزب الرئيسي في الدقي في تمام الخامسة مساءًا، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، والنائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات حزب الوفد، ورؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات العامة والقوى السياسية والوطنية، وممثلين عن الكنيسة والأزهر الشريف، ورموز الإعلام والصحافة.

انطلق الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ أحمد طه، ثم كان السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

وألقى رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، خطاباً سياسياً مهماً على هامش الاحتفال، تناول الخطاب الدروس والعبر المستفادة من هذه الذكرى الخالدة والوطنية والعزيزة على قلوب المصريين جميعًا، على اعتبار أن عيد الجهاد هو عيد قومي مصري خالص، لأنه يمثل صفحة وطنية رائعة في تاريخ الحرية للشعب المصري.