أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، نجاح منظومة توريد القمح بالمحافظة في تحقيق معدلات مرتفعة منذ انطلاق الموسم، حيث تجاوزت الكميات المستلمة 406 ألف طن حتى صباح اليوم، بما يعكس انتظام أعمال التوريد والاستلام بالمواقع التخزينية المعتمدة، ويدعم جهود الدولة في تعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الأمن الغذائي.

44 موقعًا تخزينيًا تستقبل المحصول بالبحيرة

وأوضحت المحافظ أن إجمالي الكميات الموردة من القمح المحلي جرى استلامها من خلال 44 موقعًا تخزينيًا معتمدًا، تضم صوامع وشونًا مطورة ومراكز تجميع، مؤكدة أن أعمال التوريد تسير بصورة منتظمة وفق المعدلات المستهدفة، وسط متابعة مستمرة لضمان انتظام العمل بجميع المواقع على مستوى المحافظة.

متابعة يومية وتيسير إجراءات توريد القمح

وأضافت أن المحافظة تتابع بشكل يومي أعمال الاستلام والتخزين، مع تذليل أي معوقات قد تواجه الموردين، وتيسير الإجراءات بما يضمن سرعة الاستلام والحفاظ على جودة المحصول، إلى جانب الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير المنظمة لعمليات التوريد.

إشادة بجهود العاملين ولجان استلام القمح

وأشادت عازر بجهود لجان الاستلام والعاملين بالمواقع التخزينية وكافة الجهات المعنية، مشيرة إلى أن معدلات التوريد المحققة تعكس كفاءة منظومة العمل والتنسيق المستمر بين مختلف الأجهزة التنفيذية، بما يسهم في تحقيق المستهدف من الموسم الحالي.

دعم المزارعين وسرعة صرف المستحقات

وأكدت أن الدولة تحرص على دعم المزارعين وتشجيعهم على توريد محصول القمح، من خلال تحديد سعر توريد مجزٍ يصل إلى 2500 جنيه للأردب وفقًا لدرجة النقاوة، إلى جانب سرعة صرف المستحقات المالية خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من التوريد، بما يعزز من معدلات التسليم ويحقق صالح المزارعين.