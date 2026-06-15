إعلان

سنابل الخير تملأ صوامع البحيرة.. توريد 406 آلاف طن قمح منذ انطلاق الموسم

كتب : أحمد نصرة

04:45 م 15/06/2026

توريد 406 آلاف طن قمح منذ انطلاق الموسم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، نجاح منظومة توريد القمح بالمحافظة في تحقيق معدلات مرتفعة منذ انطلاق الموسم، حيث تجاوزت الكميات المستلمة 406 ألف طن حتى صباح اليوم، بما يعكس انتظام أعمال التوريد والاستلام بالمواقع التخزينية المعتمدة، ويدعم جهود الدولة في تعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الأمن الغذائي.

44 موقعًا تخزينيًا تستقبل المحصول بالبحيرة

وأوضحت المحافظ أن إجمالي الكميات الموردة من القمح المحلي جرى استلامها من خلال 44 موقعًا تخزينيًا معتمدًا، تضم صوامع وشونًا مطورة ومراكز تجميع، مؤكدة أن أعمال التوريد تسير بصورة منتظمة وفق المعدلات المستهدفة، وسط متابعة مستمرة لضمان انتظام العمل بجميع المواقع على مستوى المحافظة.

متابعة يومية وتيسير إجراءات توريد القمح

وأضافت أن المحافظة تتابع بشكل يومي أعمال الاستلام والتخزين، مع تذليل أي معوقات قد تواجه الموردين، وتيسير الإجراءات بما يضمن سرعة الاستلام والحفاظ على جودة المحصول، إلى جانب الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير المنظمة لعمليات التوريد.

إشادة بجهود العاملين ولجان استلام القمح

وأشادت عازر بجهود لجان الاستلام والعاملين بالمواقع التخزينية وكافة الجهات المعنية، مشيرة إلى أن معدلات التوريد المحققة تعكس كفاءة منظومة العمل والتنسيق المستمر بين مختلف الأجهزة التنفيذية، بما يسهم في تحقيق المستهدف من الموسم الحالي.

دعم المزارعين وسرعة صرف المستحقات

وأكدت أن الدولة تحرص على دعم المزارعين وتشجيعهم على توريد محصول القمح، من خلال تحديد سعر توريد مجزٍ يصل إلى 2500 جنيه للأردب وفقًا لدرجة النقاوة، إلى جانب سرعة صرف المستحقات المالية خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من التوريد، بما يعزز من معدلات التسليم ويحقق صالح المزارعين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القمح البحيرة الزراعة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

أخفى جثة والدته ليصرف معاشها.. التصريح بإعادة دفن سيدة المنتزه بالإسكندرية
أخبار المحافظات

أخفى جثة والدته ليصرف معاشها.. التصريح بإعادة دفن سيدة المنتزه بالإسكندرية
من جمهورية شبين إلى كأس العالم.. رحلة كفاح "زيكو" نجم منتخب الفراعنة
أخبار المحافظات

من جمهورية شبين إلى كأس العالم.. رحلة كفاح "زيكو" نجم منتخب الفراعنة
حدث في 8 ساعات| السيسي يشارك في قمة السبع الكبرى.. والكهرباء تحسم الجدل
أخبار مصر

حدث في 8 ساعات| السيسي يشارك في قمة السبع الكبرى.. والكهرباء تحسم الجدل
نقيب الفلاحين: مادة ثاني أكسيد التيتانيوم تستخدم في الدهانات وسعرها 140
أخبار مصر

نقيب الفلاحين: مادة ثاني أكسيد التيتانيوم تستخدم في الدهانات وسعرها 140
ليبرمان يهاجم نتنياهو: يقود إسرائيل إلى كارثة أسوأ من اتفاق أوباما
شئون عربية و دولية

ليبرمان يهاجم نتنياهو: يقود إسرائيل إلى كارثة أسوأ من اتفاق أوباما

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

كوت ديفوار

كوت ديفوار

1 0

02:00

إكوادور

إكوادور

كأس العالم

السويد

السويد

5 1

05:00

تونس

تونس

كأس العالم

بلجيكا

بلجيكا

- -

22:00

مصر

مصر

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

القناة مجانية تنقل مباراة مصر وبلجيكا على النايل سات
ارتفاعات سعرية محدودة.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ رئيس الشعبة يجيب
تقرير تحليلي.. ما نقاط القوة والضعف بمنتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر بالمونديال؟
الجنيه يستعيد قوته.. خبراء يرسمون سيناريوهات الدولار بنهاية 2026 بعد تهدئة الحرب الإيرانية؟