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مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسيوط والمنيا

كتب : مصراوي

04:55 م 15/06/2026

جانب من المضبوطات لحملة الداخلية المكبرة

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واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبى وتجار المواد المخدرة.

تحريات الداخلية

أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.

مأمورية سرية


بتقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وأسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة محكوم عليهما بالسجن فى جنايات "قتل ، مخدرات ، سلاح نارى ، سرقة") بمحافظتى أسيوط والمنيا، وضبط باقى عناصر تلك البؤر.

المضبوطات

وضبط بحوزتهم (قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة - عدد من الأقراص المخدرة – 10 قطع سلاح نارى متنوعة)، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (134) مليون جنيه.

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الداخلية أسيوط المنيا مخدرات

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