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حالة الطقس.. الأرصاد: احذروا السيول في هذه المناطق حتى غدٍ السبت

08:36 م الجمعة 12 نوفمبر 2021
حالة الطقس.. الأرصاد: احذروا السيول في هذه المناطق حتى غدٍ السبت

أرشيفية


(مصراوي):

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اعتبارًا من مساء الجمعة 12 نوفمبر الجاري، إلى مساء السبت 13 نوفمبر.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه يجب توخي الحذر من تشكل السيول الناتجة عن تراكم الأمطار الغزيرة والرعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب - شلاتين - مرسى علم) والصحراء الشرقية والطرق المؤدية من وإلى تلك المناطق إلى جنوب الصعيد.

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