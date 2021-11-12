بعد خدمة 34 سنة.. وفاة القمص صموئيل لبيب كاهن كنيسة العذراء الوجوه بشبرا

كتب- مينا غالي:

توفى الأب القمص صموئيل لبيب إسكاروس كاهن كنيسة القديسة العذراء مريم بالوجوه في شبرا – كنائس شبرا الجنوبية، عن عمر تجاوز 75 سنة وقضى خدمة كهنوتية استمرت طوال 34 عامًا.



ولد الخادم والشماس سمير لبيب إسكاروس في 20 أكتوبر 1946، وحصل على بكالوريوس العلوم الزراعية، دبلوم معهد الرعاية، ودبلومة الإرشاد الروحي.

وسيّم كاهنًا على يد المتنيح البابا شنودة الثالث في 23 يناير 1987، ونال درجة القمصية على يد البابا تواضروس الثاني في 17 مارس 2017.

وقالت كنيسة العذراء الوجوه في بيان لها: "نطلب تعزيات الروح القدس من فم أبينا قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وشريكه في الخدمة الرسولية، نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاري، أسقف كنائس شبرا الجنوبية".