السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لتحقيق الاستقرار والتنمية للشعب التونسي

كتب - محمد سامي:

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بالعاصمة الفرنسية، رئيس وزراء تونس نجلاء بودن.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعم مصر الكامل لتونس ولجهود الرئيس قيس سعيد والحكومة الجديدة لتحقيق الاستقرار والبناء والتنمية لصالح الشعب التونسي الشقيق.

ومن جانبها، أكدت رئيس وزراء تونس الاهتمام بالاستفادة من قصة النجاح المصرية الملهمة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.