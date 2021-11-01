​​"رياضة النواب" تطالب "الزراعة" بسرعة الموافقة على إقامة مركز شباب في القليوبية

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، عددًا من طلبات الإحاطة المتعلقة ببعض المشكلات التي تعاني منها مراكز الشباب.

وأوصت اللجنة بنقل تبعية معسكر بورسعيد الدولي للكشافة والمرشدات لتبعية الجمعية البحرية ببورسعيد، حفاظًا عليه من الإهمال الذي يتعرض له، ووجه الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة تسائلًا لمسئولي وزارة الشباب عن مدى تنفيذ تلك التوصية، وأكدت إيمان عبدالجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب عدم ممانعة الوزارة في نقل تبعية المعسكر لجمعية بورسعيد.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره الدكتور شرف البيجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية طلب إحاطة من النائب إبراهيم عويس بشأن عدم إزالة المبنى الإداري المتهالك لمركز شباب أجهور الصغرى التابع لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، والذي تم إنشاءه منذ عام 1976 خارج الحيز العمراني بمساحة تقدر بـ1270م ومبنى على مساحة 310 أمتار ويشكل خطورة كبيرة على حياة الموظفين والمترددين على مركز الشباب.

وقال الدكتور أنور عيسى، رئيس قطاع حماية الأراضي بوزارة الزراعة، إنه خلال الأسبوع المقبل سيتم الموافقة على الهدم، وأن وزارة الزراعة لم تتأخر في المشروعات ذات النفع العام.

وشدد الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة على مسئولي وزراة الزراعة ضرورة الالتزام بالمدة الزمنية المحددة، لسرعة الانتهاء من الإجراءات.

وفي السياق ذاته ناقشت اللجنة طلب الإحاطة الثالث المقدم من النائبة هناء فاروق بشأن استعجال إمداد مركز شباب كفر المياسرة بمركز الزرقا محافظة دمياط بمحول كهرباء، علمًا بأن مركز الشباب قد أتم ملف محول الكهرباء بشركة كهرباء شمال الدلتا وتم عمل المقايسة بالشركة بشهر يوليو الماضي لتقدير حجم الأعمال الخاصة بالمحول.