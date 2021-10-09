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اقتران وغسق.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر والوطن العربي مساء اليوم

09:54 م السبت 09 أكتوبر 2021
اقتران وغسق.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر والوطن العربي مساء اليوم

اقتران وغسق تعبيرية

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس قسم الفلك الأسبق، تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر اليوم 9 أكتوبر، ويمكن رصدها بالعين المجردة.

وأوضح تادرس لمصراوي، أن الظاهرة تتمثل في اقتران القمر مع الزهرة، على أن يترائى هلال القمر قريبا من كوكب الزهرة بالسماء في ذلك اليوم.

وأشار رئيس قسم الفلك الأسبق، إلى إمكانية رؤية هذا المشهد في الخامسة والنصف مساء خلال الشفق المسائي (الغسق) وحتى غروبهما معا في السابعة وأربعين دقيقة تقريبا.

وأشار تادرس، إلى أن الظاهرة ليس لها أية أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض بل يحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها، بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ويشهد شهر أكتوبر الحالي، 9 ظواهر فلكية، بدأ أولها يوم الخميس 6 أكتوبر، بالقمر الجديد (محاق أكتوبر)،، على أن تختتم هذه الظواهر يوم 29 أكتوبر، بكوكب الزهرة في أطول استطالة له.

أشرف تادرس المعهد القومي للبحوث الفلكية اقتران القمر مع الزهرة القمر كوكب الزهرة

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