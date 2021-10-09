قبل انطلاق قطار الدراسة.. نواب لـ"مصراوي": العام الدراسي الجديد استثنائي بسبب كورونا (صور)

​​قبل ساعات من بدء العام الدراسي بالمحافظات، تحرك أعضاء مجلس النواب لمتابعة التجهيزات النهائية لفتح المدارس وسط إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

ففي محافظة القاهرة، وتحديدًا في دائرة روض الفرج، تابع أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب محمد عبدالرحمن راضي، تجهيزات مديرة التربية والتعليم بروض الفرج والقاهرة بشأن فتح المدارس لبداية العام الدراسي الجديد.

وقال راضي، لموقع مصراوي، إنه نظرا لأن الدراسة كانت متوقفة قرابة العامين فقط كانت هناك حالة من التجهيزات غير المسبوقة من قبل إدارة التربية والتعليم بالقاهرة بشأن مدارس روض الفرج وبولاق والساحل بشكل خاص.

وأضاف أنه زار عدد من المدارس ووجد حالة من الاستعدادات من حيث إجراء الصيانة لعدد من المدارس وتجديدها، بالإضافة إلى توفير المواد المطهرة للطلاب لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه طالب من مدراء المدارس ضرورة توفير الأدوات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وتوفير طبيب أو أي أخصائي يقوم بالإسعافات الأولية ومتابعة أي حالة قد يشتبه بها أنها تحمل فيروس كورونا، مشددا على ضرورة توفير كل ما يلزم من أجل صحة أبنائنا خلال العام الدراسي الجديد.

وكشف راضي أنه قام وبالتعاون مع حزبه "مستقبل وطن" بعمل شوادر لبيع مستلزمات الدراسة بأسعار مخفضة ومجانا للطلاب اليتامى والفقراء، موضحا أنه سيتابع خلال الأيام القادمة من هم الطلاب الذين لم يستطيعوا دفع المصاريف والتأكد من حالاتهم ثم سيعمل على حل هذه المشكلة.

ومن القاهرة إلى الجيزة، حيث تابع أيضا عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب أسامة الأشموني خطة العمل في إدارة الوراق وأوسيم للعام الدراسي الجديد.

وقال الأشموني لموقع "مصراوي"، إن هذا العام يعد استثنائيا أيضا بسبب فيروس كورونا ودخول البلاد إلى الموجة الرابعة مع بداية العام الدراسي، مشيرًا إلى أنه شدد على مدراء المدارس في دائرته بضرورة توفير كل عناصر الأمان للطلاب مع بداية السنة الجديدة.

وأشار إلى أنه قام بزيارة عدد من المدارس على مدارس الساعات القليلة الماضية، وتابع بنفسه مجريات الأمور في المدارس، موضحا أنه يعمل حاليا مع أعضاء الإدارات والمدارس على حل المشكلات القائمة ومنها على سبيل المثال نقص عدد المدرسين، وأنه خلال الساعات القادمة سيتم التوصل إلى حلول بحيث لا تؤثر على الطلاب.

ولفت إلى أنه شدد على ضرورة توفير كل مستلزمات العام الدراسي وخصوصا المواد المطهرة والكحول من أجل مواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أنه سيتابع خلال الأيام القادمة مجريات الأوضاع في المدارس.

وشهدت مدارس محافظة الجيزة على مدار اليومين الماضيين أعمال رش وتطهير وتعقيم شاملة قبل استقبالها الطلاب لبدء العام الدراسي الجديد.

وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومدراء الإدارات التعليمية كلا في نطاقه لتكثيف حملات الرش والتطهير والتعقيم للمدارس.

وفي القاهرة، أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن العاصمة أنهت استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد (2021 / 2022) صباح غدٍ السبت، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بحرمان طالب من الانتظام في الدراسة لتأخره في دفع المصروفات، كما سيتم دفع المصروفات للطلاب غير القادرين ليستطيعوا الانتظام في مدارسهم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم تشديد الإجراءات الاحترازية منذ بداية العام الدراسي وحتى نهايته لتوفير أقصى حماية للطلاب خاصة وأن القاهرة يوجد بها أكثر من 2 مليون طالب و2200 مدرسة، مؤكدًا أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة كانت سبب رئيس في تقليل الوفيات والإصابات.