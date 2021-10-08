وكيل "دفاع الشيوخ": تقديم اقتراحات ورغبات خلال دور الانعقاد الثاني للحفاظ على الأمن القومي



مصراوي

قال اللواء طاري نصير وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن خطة عمل اللجنة المرحلة المقبلة، ستشهد إنجازات كبيرة لصالح الأمن القومي المصري والعربي.

وأضاف نصير، في تصريح خاص لمصراوي، أن اللجنة عازمة على تقديم مجموعة من الاقتراحات والرغبات ستكون هادفة للحفاظ على الأمن والاستقرار، مؤكدا أن اللجنة منفتحة على كافة اللجان الأخرى لمزيد من تحقيق الهدف وهو أمن مصر.

وأضاف أن دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي لمجلس الشيوخ سيكون مختلفا عن الدور السابق الذي حقق نجاحا مميزا وباهرا، مؤكدا الدعم الكامل للاستراتيجية الأمنية والدفاعية، لأنه لا مجال للمساس بالأمن القومي والعربي.

وأشار إلى أن مجلس الشيوخ حقق ضربة كبيرة حينما رفض مشروع قانون التعليم، ويعد أحد الإنجازات التي تحققت خلال دور الانعقاد الأول، وأوضح دوره النيابي الذي عاد من أجله.

ولفت إلى أن مجلس الشيوخ وقف حينها بجانب الأسرة المصرية وتم رفض مشروع القانون الخاص بالتعليم، مشيدا في الوقت نفسه بدور وزير التربية والتعليم طارق شوقي في تطوير التعليم، خاصة في فترة الحضانة حتى الصف الرابع الابتدائي، والنجاح الباهر في تغيير منظومة التعليم.

وقال، إن الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية لديها رغبة شديدة في حل أزمة الثانوية العامة، لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطن المصري في الإنفاق.

وأشار إلى أن كافة الأطراف ومنها القيادة السياسية ومجلس الشيوخ ووزير التربية والتعليم يعملون على التوصل لحل لتخفيف المعاناة التي تسببها الثانوية العامة للأسرة المصرية من خلال تطوير المنظومة التعليمية ومنع الدروس الخصوصية.

وأشار إلى أن مجلس النواب أخذ برأي مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون التعليم أيضا وأعاده للحكومة، مؤكدا أن العمل النيابي سواء في مجلس النواب أو الشيوخ يستهدف الصالح العام للمواطنين.

ولفت إلى أن المجلس ساهم في مناقشة الموازنة الخاصة بالدولة خلال دور الانعقاد الأول، مشيدا بجهود وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد في عرض الموازنة والتعاطي مع ملاحظات النواب والشيوخ.

وكشف نصير عن الأجندة المتوقعة خلال دور الانعقاد الحالي، مؤكدا أنها ستتناول مناقشة قوانين أخرى تعود بالنفع على المواطن المصري وفي صالح الدولة المصرية.

ونوه إلى أنه كوكيل للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وأمين عام حزب حماة الوطن، درس مجموعة من مشروعات القوانين سيتم التنسيق مع اللجان النوعية الأخرى لمناقشتها وخصوصا قانون الإيجار القديم.



وتوقع أن يشهد دور الانعقاد الحالي حل للأزمة بشأن قانون الإيجارات القديم بالوصول إلى حل متوازن بين المالك والمستأجر.

وأضاف أن حزب حماة وطن عمل على العديد من الموضوعات ومشروعات القوانين وشارك فيها في جميع اللجان التخصصية في دور الانعقاد السابق، موضحا أن الهدف هو دراسة أثار هذه القوانين على المواطنين.

وتوجه نصير بالشكر لأعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي على ثقتهم في انتخابه وكيلا للجنة، متعهدا ببذل المزيد من الجهد في سبيل العمل النيابي وبما يعود بالنفع على الدولة المصرية وشعبها.

وقدم التهنئة للرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على عودة العمل للمجلس في دور الانعقاد الثاني ونجاح الجلسة الافتتاحية وخروج انتخابات اللجان النوعية بالشكل الذي يليق بتاريخ مصر النيابي.

وتعهد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالمزيد من العمل النيابي وتقديم المقترحات والرغبات من أجل أن يعود ذلك بالنفع على الدولة والمواطن وتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار للمنطقة.