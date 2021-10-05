فرص عمل وفتح الفنادق المغلقة.. ما هي مكاسب مصر بعد عودة السياحة البريطانية؟

كتب - يوسف عفيفي:

رحب خبراء القطاع السياحي بقرار استئناف الرحلات البريطانية إلى مصر من جديد، موضحين أنها تصب في مصلحة القطاع ككل وترفع من زيادة الدخل القومي.

واستعرض باسم حلقة، نقيب السياحيين، لمصراوي، مكاسب مصر بعد قرار عودة الرحلات البريطانية والألمانية إلى المنتجعات المصرية وتتمثل في:

- زيادة دخل الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل للشباب.

ـ نقل صور إيجابية عن مصر، رغم ظروف جائحة كورونا.

ـ التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمجابهة جائحة كورونا.

ـ الأمن والأمن والاستقرار السياسي في مصر.

ـ عودة المرشدين السياحيين والعمالة المتوقفة عن العمل خاصة في الفنادق.

ـ استفادة كافة العاملين بالسياحة، خاصةً مرشدي اللغة الإنجليزية والألمانية.

- عودة فتح الفنادق المغلقة وزيادة الطاقة الفندقية.

وأشار إلى مصر بالنسبة للسائح الأوروبي، أحد أهم المدن السياحية على مستوى العالم، لافتًا إلى شهرة شرم الشيخ والغردقة العالمية في الرحلات المباشرة باستمرار جعلها موجودة في كل جداول الرحلات الطيران إلى مصر.

وتابع حلقة: "مصر مسوقة نفسها بشكل كبير جدا، وحاصلة على مساحة ومنافسة قوية في رغبات السياح كبلد سياحي مهم يحرص عليه في الزيارة وذلك بسبب: قرب المسافة، وأسعارها منخفضة بالمقارنة بالأسواق المنافسة.

وعن مميزات السائح الإنجليزي، أكد حلقة أنه يمتاز بارتفاع معدلات الانفاق، في عمليات التسوق سواء في السوبر ماركت أو في البازارات، أما السائح الألماني يعشق الشواطئ المصرية كونها شواطئ دافئة ويعبترها بديلة لشواطئ ألمانيا.

وتابع: "كما تمتاز الشواطئ المصرية بسياحة "الغطس" في مياه البحر الأحمر، وهذا النوع من السياح حاصل على اهتمام كبير للغاية لدى السياح الألمان، بالإضافة إلى ارتفاع إنفاقه ويرجع إلى القدرة الاقتصادية على السياحة".

ويتوقع نقيب المرشدين السياحيين، زيادة معدلات الموسم الشتوي المرتقب بشكل أكثر بالمقارنة بالعام الماضي بنسبة تصل لـ 40%.

من ناحيته، أكد حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين السابق، أن القرار يصب في مصلحة السياحة والدخل القومي ورفع الأعباء عن العاملين بالسياحة، وإعادة العاملين المتوقفين عن العمل بالسياحة منذ أكثر من عامين.

وأوضح النحلة لمصراوي، أن مصر مقبلة على موسم شتوي هو "الأعلى" خلال العام في مصر، معرباً عن أمنياته بعدم تفشي آخر لموجة رابعة من الفيروس في الدول المحيطة وتنتعش السياحة ونعبر موسم بأمان سواء عبورا صحيا بالمواطنين أو سياحيا بحضور السياح الأجانب".

وكانت السفارة البريطانية في مصر، أعلنت الثلاثاء الماضي، إزالة مصر من قائمة الدول التي ينصح بعدم السفر إليها إلا للضرورة قائلة :"تم إزالة مصر من قائمة النصح بعدم السفر إلا للضرورة، بناءً على التقييم الحالي لمخاطر كوفيد19".

وتابعت السفارة: "إذا كنت تخطط للسفر إلى مصر، فتأكد من قراءة إرشادات السفر الخاصة بنا قبل السفر، وتأكد من استعدادك للسفر، بما في ذلك عن طريق شراء تأمين السفر الذي يوفر تغطية كافية".