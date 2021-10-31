القمامة والتوك توك والكلاب.. رئيس أكتوبر يناقش 5 مشكلات مع سكان "القرى السياحية"

كتب- محمد عبدالناصر:

اجتمع المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر بممثلي سكان منطقة القرى السياحية الأولى والرابعة والسادسة، بحضور الدكتور هشام حسين عضو مجلس النواب، وهاني شاكر ممثل لجنة الإسكان بمجلس الأمناء، وممثلي اتحادات الشغالين، والمهندسة حنان عبدالعظيم، نائب رئيس الجهاز للقطاع الشرقي والمهندس راضي خليل، معاون رئيس الجهاز ومديري الإدارات التنفيذية كلا فيما يخصه.

وتناول الحوار عدة موضوعات هامة تشغل الرأي العام بمدينة أكتوبر كالتالي:

الكلاب الضالة:

أوضح النجار، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز المدينة ومجلس الأمناء واتحاد جمعيات الرفق بالحيوان والطب البيطرى للقضاء على ظاهرة كلاب الشوارع من خلال التعقيم وطبقًا للبروتوكول تم تحديد 3 أيام بالأسبوع وتم تحديد الأماكن الأكثر احتياجًا من واقع شكاوى المواطنين للطب البيطري وجهاز المدينة حيث سيتم العمل بشكل متوازي على محورين، مسح شامل لكل حي على حدة، والتعامل مع شكاوى المواطنين لأي مكان.



كما تم تحديد أيام (السبت والثلاثاء والخميس) من كل أسبوع وتم تنسيق العمل مع مسئولي الجهاز والطب البيطري، واتحاد جمعيات الرفق بالحيوان في هذا الشأن النظافة وصناديق القمامة.

أكد رئيس الجهاز زيادة أعداد صناديق القمامة، حسب حاجة كل مربع وفي حالة وجود صناديق تالفة يتم التغيير أو الإصلاح فورًا وفي حالة التأخير، يتم الخصم على الشركات العاملة بالمدينة وتم التنسيق مع اتحاد الشغالين بخصوص متابعة سيارات الجمع المنزلي.

"التوك توك":

أكد النجار على منع سير التوكتوك نهائيًا داخل المدينة وذلك طبقاً لقانون المرور وقرار اللواء محافظ الجيزة وقرار المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن .

وفي سياق متصل أكد على أنه تم تشكيل لجنة لمنع وحظر سير التوكتوك وأنه قد بدأ بالفعل حيز تنفيذ القرار تدريجياً بالتنسيق مع الجهات المعنية .

تغيير النشاط من سكني إلى تجاري أو إداري:

أكد رئيس الجهاز، أنه تم رفض كافة طلبات التصالح على تغيير النشاط من سكني إلى تجاري وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات الأمنية لإعداد حملات مكبرة على كل أحياء المدينة.



مشكلات الطرق:



أشار رئيس الجهاز أن المدينة تشهد طفرة حقيقية في مجال الطرق والنقل والمواصلات وقد كلف رئيس الجهاز إدارة الطرق بعمل دراسة كاملة للمنطقة وعرضها فيما يخص طلبات ومقترحات السكان الخاصة بالطرق (عمل المطبات، ازدحام منطقة بارك نادي النادي).

الاستعداد للشتاء وبلاعات الأمطار:

تم رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى، لاحتمالية سقوط أمطار والتأكد من جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق وجميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، وبالتنسيق مع الخط الساخن 15100 لتلقي كافة أنواع الشكاوى على مدار 24 ساعة وبالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية.