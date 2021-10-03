جاهز لاستقبال الفنادق العائمة.. تعرف على مرسى وزارة السياحة والآثار بالأقصر -صور

كتب- مصراوي:

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أمس السبت، مرسى وزارة السياحة والآثار للفنادق العائمة بالأقصر، بعد الانتهاء من أعمال تطويره وإعادة تهيئته وتسليمه للوزارة.

وبدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ مشروع تطوير مرسى الأقصر في نوفمبر ٢٠١٩، وتم الانتهاء منه وتسليمه أول من أمس الجمعة ٢٠٢١.

وأكدت سامية سامي، الوكيل الدائم لوزارة السياحة والآثار، أن مرسى الأقصر جاهز الآن لاستقبال الفنادق العائمة؛ حيث إنه ينقسم إلى قسمَين، الأول بطول ٤٥٠ مترًا ليسع عدد ٥ أرصفة لرسو الفنادق العائمة، والقسم الثاني بطول ٧٣٠ مترًا ليسع عدد ٦ أرصفة لرسو الفنادق العائمة. ويشمل المرسى على عدد ٦٩ محلًّا.

وأشارت سامي إلى أن مشروع تطوير المرسى تضمن عمل شبكة خاصة بالصرف للمراكب النيلية بطول المرسى، بالإضافة إلى عمل شبكة خاصة بالحريق.

ونوهت الوكيل الدائم لوزارة السياحة والآثار بأنه تم تجميل المرسى بعمل جداريات من الفنون الجميلة تعتمد فكرتها على الدمج بين الخط العربي وصور الرجل والمرأة المصرية من مصر القديمة ومن صعيد مصر، مع توظيف المناظر الطبيعية الخلابة ورموزها الجميلة كالنخيل والمراكب الشراعية.

وتابعت سامي: هذا بالإضافة إلى عمل جداريات البوليستر والتي تصور بشكل أساسي مشاهد من حياة المصري القديم في الحضارة الفرعونية؛ وهي مزودة بإضاءة لإبراز جمالها ليلًا.

واستطردت الوكيل الدائم لوزارة السياحة والآثار: تم تبليط الأرضيات باستخدام الرخام والجرانيت والبازلت الأسود، وعمل أحواض زراعات تحتوي على أشكال متنوعة من الزرع، بالإضافة إلى تزويد المرسى بعدد ١٧ برجولة خشبية و٦ أكشاك لخدمة المواطنين مزينة بنقوش تحمل طابع الهوية البصرية المميز لمدينة الأقصر.