أكد الإعلامي أحمد موسى أن الولايات المتحدة تتبع نمطاً متكرراً باستغلال المفاوضات مع طهران كغطاء يتبعه استهداف عسكري، مشيراً إلى أن الحشود الضخمة من القوات والطائرات الأمريكية في المنطقة لم تكن لتعود دون تنفيذ هجمات، وهو ما تجسد في الضربة الأخيرة التي طالت العمق الإيراني.

وقال موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن الهجوم على إيران نُفذ بتنسيق ثنائي كامل بين أمريكا وإسرائيل، لافتاً إلى تضارب الأنباء حول مصير المرشد الإيراني علي خامنئي؛ فبينما تنفي طهران مقتله، تزعم تل أبيب وفاته جراء الضربة.

وأضاف أن الأهداف المعلنة لإسرائيل وأمريكا تجاوزت الحديث عن الملف النووي لتنتقل إلى استراتيجية "إسقاط النظام"، معتبراً أن مصير المرشد بات يشبه مصير حسن نصر الله، حيث أن الاستهدافات الحالية قادرة على الوصول للأهداف حتى وإن كانت في تحصينات عميقة تحت الأرض.

وأوضح موسى أنه لا يمكن نسيان الدور الذي لعبه خامنئي في دعم الفوضى بمصر عام 2011 ومخاطبته للمتظاهرين بالبقاء في الميادين، مستنكراً قيام إيران بالاعتداء على دول الخليج عقب الضربة الأمريكية الإسرائيلية، وتساؤل عن سبب إصرار طهران على خلق عداوات مع الدول العربية.

وذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بادر بإجراء اتصالات هاتفية مكثفة مع ملوك ورؤساء الدول العربية التي تعرضت للاعتداءات الإيرانية منذ الصباح، مضيفاً أن البيانات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية عكست حجم التنسيق والتشاور المصري مع الأشقاء في ظل هذه التطورات.

واختتم موسى بالإشارة إلى أن تحركات الرئيس السيسي تعد رسالة دعم قوية من الدولة المصرية الكبرى تجاه أشقائها، وتأكيداً على رفض القاهرة القاطع لأي مساس بسيادة الدول العربية أو أمنها القومي.