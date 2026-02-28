إعلان

متحدث البترول: إحنا مش تحت رحمة أي مصدر.. ومفيش تخفيف أحمال وارد مستقبلًا

كتب : حسن مرسي

10:59 م 28/02/2026

لا تأثير لقطع الغاز الإسرائيلي

أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن قطع الغاز الإسرائيلي لم يؤثر على أي قطاع في الدولة، سواء الكهرباء أو الصناعة أو المنزلي، مشيرًا إلى أن السيناريوهات الطارئة جاهزة وتم التنسيق الكامل مع وزارة الكهرباء للاستجابة السريعة لأي متغير.

وقال محمود ناجي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" عبر فضائية "صدى البلد" إن البنية التحتية لاستقبال الغاز قوية، ومراكب التغويز موجودة، والإنتاج المحلي متأمن، موضحًا أن تخفيف الأحمال غير وارد في الوقت الحالي، لأن الاستثمارات في البنية التحتية ضمنت عدم الوصول إلى هذه المرحلة.

وأضاف أن مصر ليست تحت رحمة أي مصدر واحد، بل تعتمد على تنوع في التوريد من مصادر متعددة، مع عقود طويلة الأجل وتعاقدات مع شركات عالمية وجهات حكومية، مشيرًا إلى أن المناورات تشمل تعديل زمن التقاطع بين الشحنات والاعتماد على مراكب التغويز لتغطية أي فجوات.

وتابع محمود ناجي أن الدولة قامت بتغطية احتياجاتها لفترة طويلة بفضل الإنتاج المحلي والتوريد المنتظم، مؤكدًا أن ثقافة القطاع تعتمد على وجود بدائل لكل مصدر حيوي، وأن توجيهات الوزير كريم بدوي تركز على التنوع والسيطرة على المقدرات لضمان عدم تأثر المواطنين أو القطاعات.

وأكد أن الوضع مستقر تمامًا في الوقت الحالي، وأن الجهود مستمرة لضمان توافر الغاز والكهرباء والمنتجات البترولية، داعيًا المواطنين إلى الاطمئنان، مشيرًا إلى أن الاستعدادات السابقة والاستثمارات في البنية التحتية هي ما جعلت مصر قادرة على مواجهة مثل هذه المتغيرات دون أزمة.

