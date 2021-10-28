وزير الطاقة والمياه اللبناني: تشكيل لجنة مشتركة لتفعيل اتفاقات موقعة بين القاهرة وبيروت

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور وليد فياض وزير الطاقة والري اللبناني، إنه حرص على حضور أسبوع القاهرة للمياه بعد تلقي دعوة من الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، مشيرًا إلى متابعته فعاليات الأسبوع خلال السنوات الماضية وأهم ما توصل إليه هذا العام.

وأضاف فياض في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن الرئيس السيسي مهتم بشكل كبير بحل القضايا التي يعاني منها لبنان والشعب اللبناني، ومنها أزمة المحروقات، لافتًا إلى أن لبنان يحصل على دعم مصري كبير.

وأوضح وزير الطاقة والري اللبناني، أنه سيلتقي بالدكتور طارق الملا وزير البترول، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، وبالدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

ولفت فياض إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار إلى أن المياه تمثل أحد قضايا الأمن القومي، ولبنان تقف بجوار مصر في القضايا الإقليمية والدولية الخاصة بملف المياه.

وأشار إلى أن مصر ولبنان وقعا مذكرة تفاهم منذ عام 2010، وسيتم تفعيل هذه الاتفاقات، مضيفًا أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين للإسراع في تطبيق هذه الاتفاقات.

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