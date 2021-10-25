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محمد الدهان رئيسا تنفيذا لسيتي إيدج للتطوير العقاري

02:28 م الإثنين 25 أكتوبر 2021
محمد الدهان رئيسا تنفيذا لسيتي إيدج للتطوير العقاري

محمد الدهان

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر مجلس إدارة شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، قرارا بتعيين محمد الدهان، رئيسا تنفيذيا للشركة، في إطار السعي لضخ المزيد من الدماء الجديدة بالشركة، من أصحاب الخبرات الطويلة وذي الكفاءة بالقطاع العقاري من أجل العمل على تحقيق الخطط الاستراتيجية للشركة. بحسب بيان صحفي.

ويمتلك محمد الدهان خبرة واسعة ورؤية تجارية قوية في مجال التطوير العقاري، ولديه سجل من الأنشطة والانجازات لما يقرب من 15 عامًا في شركة إعمار العقارية، وشغل منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة للشركة بعد توليه منصب رئيس التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والامتثال.

وتولى الدهان منصب مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة حسن علام العقارية، وبالإضافة إلى ذلك، تولى العديد من المناصب الإدارية في إدارة التدقيق الداخلي والخارجي وفي إدارة التدقيق المالي بديوان حاكم الإمارات العربية المتحدة والجهاز المركزي للتدقيق في مصر.

وقال الدهان، "يشرفني ويسعدني أن أنضم إلى شركة سيتي إيدج، المطور العقاري الوطني، والتى تعتبر المحرك الرئيسي لوضع رؤية واضحة للمستقبل، ولتطوير الحاضر من خلال التزامنا بتقديم أفضل الحلول العقارية، لذا تستمر قاعدة عملائنا في النمو، وتتشكل رؤية سيتي إيدج حول تحقيق قيم الاستدامة المتكاملة من خلال إنشاء المجتمعات وإدارة المشاريع الضخمة، ليس فقط من خلال إثراء حياة الأفراد، ولكن من خلال العمل في القطاعات الرئيسية التي تحقق عوائد واعدة لمستثمرينا".

محمد الدهان سيتي إيدج للتطوير العقاري القطاع العقاري التطوير العقاري

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