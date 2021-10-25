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أبطال مصر الحاصلين على ميداليات أوليمبية وبارالمبية يحضرون حفل الكلية العسكرية

11:44 ص الإثنين 25 أكتوبر 2021
أبطال مصر الحاصلين على ميداليات أوليمبية وبارالمبية يحضرون حفل الكلية العسكرية

طلاب الكلية الحربية

كتب- مصراوي:

شهد حفل تخرج طلاب الكليات العسكرية حضور أبطال مصر الحاصلون على ميداليات أوليمبية وبارالمبية حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الحربية، كما يحضر أيضا العقيد محمد عبده أبو ستيت الحاصل على المركز الأول في بطولة العالم لـ "الكيك بوكسينج" وذلك إيمانا من القوات المسلحة فى تشجيع الأبطال الرياضيين.

ويشهد الحفل، بحضور الرئيس السيسي، تخرج دفعة 115 حربية، والدفعة 72 بحرية، والدفعة 88 جوية، والدفعة 58 فنية عسكرية، والدفعة 49 دفاع جوى، والدفعة 50 من المعهد الفنى للقوات المسلحة.​

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