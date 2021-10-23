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متى تنتهي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها خلال فترة الحمل؟ الإفتاء توضح

01:49 م السبت 23 أكتوبر 2021
متى تنتهي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها خلال فترة الحمل؟ الإفتاء توضح

دار الإفتاء المصرية

حددت دار الإفتاء المصرية مدة العدة بالنسبة للمرأة الحامل التي توفى زوجها خلال فترة حملها.

وقالت دار الإفتاء، في بيان، إن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي بالولادة؛ سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها.

وتابعت الدار: قال الله تعالى: "وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ"، من سورة الطلاق.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن هذه الآية تتناول في عمومها المتوفى زوجها وغيرَها.

دار الإفتاء المصرية مدة العدة بالنسبة للمرأة الحامل وفاة الزوج

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