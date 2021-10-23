لو حصل زلزال.. كيف تحمي نفسك في 10 خطوات أينما كنت؟

كتب- محمد نصار:

ارتفعت وتيرة أعداد الهزات الأرضية التي تتعرض لها مصر في الفترة الأخيرة، حيث تعرضت مصر لنحو 11 هزة أرضية منذ بداية 2021 وحتى الآن.

وتوجد مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها من أجل التعامل مع الهزات الأرضية والحفاظ على سلامة المواطنين.

وجاءت النصائح والإرشادات الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، على النحو التالي:

1- لا تفزع وحاول التصرف بعقلانية وهدوء أينما كنت لحظة حدوث الزلزال.

2- ابتعد عن الأشياء غير المثبتة كالخزائن والرفوف والنوافذ.

3- اجلس أو تمدد تحت طاولة أو كنبة كبيرة الحجم.

4- افصل الكهرباء والغاز بشكل كامل.

5- إذا كنت تقود السيارة لحظة وقوع الزلزال فعليك التوقف فورا على جانب الطريق.

6- تجنب إيقاف المركبة تحت الجسور أو أبراج الضغط العالي.

7- لا تستخدم المصاعد الكهربائية فقد تحدث انقطاعات مفاجئة.

8- عدم الاندفاع على السلالم لأن هذا قد يؤدي إلى انهيار الدرج وعلى الطلبة الرقود تحت المقاعد حتى يتوقف الزلزال وعند الخروج إلى الفناء يكون هذا باتباع المدرس ودون تدافع.

9- إذا كنت على الشاطئ ابتعد عنه فورا لتجنب حدوث موجات فيضانية ولا تذهب إلى الشاطئ قبل 12 ساعة على الأقل.

10- بعد الزلزال تابع الأخبار والإرشادات التي تطلقها الجهات الرسمية من خلال الراديو أو وسائل الإعلام المختلفة.