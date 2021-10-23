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البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء والأنبا أنطونيوس بمدينة بدر (صور)

10:53 ص السبت 23 أكتوبر 2021
البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء والأنبا أنطونيوس بمدينة بدر (صور)

البابا تواضروس

كتب- مينا غالي:

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أنطونيوس بمدينة بدر، وتم تدشين مذابح كنيسة السيدة العذراء بالطابق العلوي ومذابح كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالطابق السفلي، إلى جانب حضن الآب وأيقونات الكنيستين.

ووصل قداسة البابا إلى الكنيسة في السابعة من صباح اليوم، وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكنيسة، قبل أن يبدأ صلوات التدشين.

شارك في صلوات التدشين من أحبار الكنيسة، أصحاب النيافة: الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا ثاوفيلس أسقف منفلوط، والأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل.

كما شارك في الصلوات القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة وكهنة الكنيسة.

البابا تواضروس الأنبا أنطونيوس مدينة بدر تدشين مذابح كنيسة السيدة العذراء

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