​"الشيوخ" يناقش قانون نفاذ الموارد الإحيائية الأحد المقبل

(مصراوي):

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة الأحد المقبل وعلى مدار يومين لمناقشة مشروع قانون وما يستجد من أعمال.

وخلال جلسته الأحد، يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

ويستكمل المجلس خلال جلسته العامة، الاثنين، مناقشة مشروع القانون، بالإضافة ما يستجد من موضوعات على جدول أعمال المجلس.

وكان مجلس الشيوخ، رفض، طلبات لرفع الحصانة عن 3 أعضاء بالمجلس.

جدير بالذكر أن الثلاثاء 5 أكتوبر، شهد انطلاق دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ، بتلاوة قرار رئيس جمهـورية مصر العربية رقم (419) لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول.

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