مواعيد غلق المحال والكافيهات.. القاهرة تشن حملة مكبرة لمتابعة الالتزام وإجراءات ضد المخالفين

كتب- محمد نصار:

شنت أجهزة محافظة القاهرة بأحياء المعصرة وحلوان والزيتون والبساتين وغرب القاهرة وروض الفرج حملات كبرى للتأكد من التزام كافة المحال والمقاهي والمولات بمواعيد الغلق الشتوية بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وبحسب بيان للمحافظة، اليوم السبت، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات المحافظ لنوابه للمناطق الأربع ورؤساء الأحياء بضرورة متابعة التزام المحال التجارية والمراكز التجارية بمواعيد الغلق الشتوية التي أقرها مجلس الوزراء وكذلك مواعيد غلق المطاعم العامة والكافيهات والورش.