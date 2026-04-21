ناشد الإعلامي أحمد موسى، وزير الداخلية والنائب العام بوضع آلية قانونية تتيح للمواطنين المدرجين ضمن الممنوعين من السفر لعدم سداد النفقة بتسوية أوضاعهم في المطار.

وأوضح موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن قرار النائب العام بإدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر هو قرار حكيم.

وأضاف الإعلامي أن المواطن بمجرد أن يدفع المبالغ المستحقة عليه، يزال اسمه من القائمة ويستطيع السفر.

وأشار إلى أن هناك من يزور أوراقه ويخفض مرتبه بشكل مصطنع للتهرب من سداد النفقة، مستشهدا بشخص يقبض 350 ألف جنيه في الشهر ويظهرها 10 آلاف.

وشدد أحمد موسى على أن النفقة حق للأبناء ووالدتهم، داعيا الممتنعين إلى الالتزام بسداد ما عليهم.