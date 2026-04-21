أحمد موسى يناشد وزير الداخلية والنائب العام بوضع آلية لسداد النفقة في المطار

كتب : داليا الظنيني

12:42 ص 21/04/2026

أحمد موسى

ناشد الإعلامي أحمد موسى، وزير الداخلية والنائب العام بوضع آلية قانونية تتيح للمواطنين المدرجين ضمن الممنوعين من السفر لعدم سداد النفقة بتسوية أوضاعهم في المطار.

وأوضح موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن قرار النائب العام بإدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر هو قرار حكيم.

وأضاف الإعلامي أن المواطن بمجرد أن يدفع المبالغ المستحقة عليه، يزال اسمه من القائمة ويستطيع السفر.

وأشار إلى أن هناك من يزور أوراقه ويخفض مرتبه بشكل مصطنع للتهرب من سداد النفقة، مستشهدا بشخص يقبض 350 ألف جنيه في الشهر ويظهرها 10 آلاف.

وشدد أحمد موسى على أن النفقة حق للأبناء ووالدتهم، داعيا الممتنعين إلى الالتزام بسداد ما عليهم.

أحدث الموضوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 21-4: ترقية لهذا البرج.. وحب ورمانسية لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 21-4: ترقية لهذا البرج.. وحب ورمانسية لهؤلاء
بعد واقعة برنامج "مودرن سبورتس".. قرار عاجل من الإعلاميين بشأن الإعلامي
أخبار مصر

بعد واقعة برنامج "مودرن سبورتس".. قرار عاجل من الإعلاميين بشأن الإعلامي
رئيس وزراء المجر الجديد لـ"نتنياهو": إذا وطأت قدماك أراضينا.. سيتم اعتقالك
شئون عربية و دولية

رئيس وزراء المجر الجديد لـ"نتنياهو": إذا وطأت قدماك أراضينا.. سيتم اعتقالك

الذكاء الاصطناعي يقتحم صناعة الموسيقى و44% من الأغاني لم تعد بشرية.. ما
أخبار و تقارير

الذكاء الاصطناعي يقتحم صناعة الموسيقى و44% من الأغاني لم تعد بشرية.. ما
"بتقلق كتير في منتصف الليل؟".. احذر مشكلة خطيرة تصيب القلب وهذه أعراضها
نصائح طبية

"بتقلق كتير في منتصف الليل؟".. احذر مشكلة خطيرة تصيب القلب وهذه أعراضها

بين خنق "هرمز" وكونسورتيوم الخليج.. كيف تعيد إيران تعريف نجاتها؟
إطلاق باقة اشتراك جديدة داخل تطبيق واتساب.. ما القصة؟
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟
مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)