رئيسة "القومي للمرأة" تبحث مع محافظ أسوان تعزيز دعم وتمكين المرأة

كتب : نور العمروسي

12:40 ص 21/04/2026

رئيسة القومي للمرأة تلتقي محافظ أسوان

زارت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، يرافقها وفد من المجلس، مكتب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، وذلك على هامش مشاركة المجلس في فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والذي يُعد من أبرز المنصات الثقافية الداعمة لقضايا المرأة إقليميًا ودوليًا. وقد ضم الوفد الدكتورة رشا مهدى عضوة المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية بالمجلس والدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس بالمحافظة. ونهى مرسى رئيسة الإدارة المركزية لشؤون اللجان والفروع.

أعربت المستشارة أمل عمار عن تقديرها للتعاون المثمر مع أجهزة محافظة أسوان، مشيدة بجهود المحافظ في دعم قضايا المرأة وتوفير بيئة داعمة تعزز من مشاركتها، خاصة في المجالات الثقافية والفنية.

كما أكدت حرص المجلس القومي للمرأة على استمرار التنسيق المشترك من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية، إلى جانب تنظيم ورش عمل تستهدف تنمية قدرات المرأة وتعزيز دورها الفاعل في المجتمع.

من جانبه، رحب محافظ أسوان بوفد المجلس، مؤكدًا أهمية الشراكة الإستراتيجية بين المحافظة والمجلس القومي للمرأة في تنفيذ المبادرات والبرامج الهادفة إلى رفع الوعي المجتمعي، ودعم المرأة الأسوانية اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة. كما أشار إلى استمرار تنفيذ أنشطة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، تحت إشراف ومتابعة الدكتورة هدى مصطفى، مقررة فرع المجلس بأسوان.

وفي ختام اللقاء، أهدى محافظ أسوان درع المحافظة لرئيسة المجلس القومي للمرأة، تأكيدًا على عمق التعاون بين الجانبين في دعم خطط الدولة لتمكين المرأة وبناء مجتمع أكثر وعيًا وتقدمًا.

أسوان القومي للمرأة تمكين المرأة

