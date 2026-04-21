أكدت الإعلامية رشا نبيل، وجود أجواء إيجابية في باكستان وأمل كبير لدى المسؤولين الباكستانيين بعقد الجولة الثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

وقالت رشا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إنها سألت مسؤولاً باكستانيًا رفيع المستوى عن إمكانية انعقاد المفاوضات، فأجابها بأنها لا تقلق لأن لديها عملاً ستقوم به، مما يعني توقع انعقاد الجولة الثانية، مشيرة إلى وجود مؤشرات إيجابية بوصول الوفد الأمريكي بقيادة جيك سوليفان والوفد الإيراني بقيادة علي باقري غداً أو بعد غد.

وأوضحت أن إيران تمارس ضغوطًا كبيرة في اللحظات الأخيرة، وتطالب برفع الحصار البحري عن موانئها كورقة تقدمها للرأي العام الإيراني، مقابل الجلوس للتفاوض وفتح مضيق هرمز، لكن الرئيس الأمريكي لم يقدم أي إجابة على هذا المطلب حتى الآن.

وأضافت رشا نبيل أنها سألت المسؤول الباكستاني عن موقف واشنطن من الطلب الإيراني، فأجاب بأنهم نقلوا الطلب ويرون ضرورة تقديم تنازلات من الجانبين، إلا أن الإدارة الأمريكية لم تبلغ باكستان بأي موافقة على هذا المطلب حتى اللحظة.

وتحدثت الإعلامية عن زيارتها الأولى لإسلام آباد، مشيدة بلطف الشعب الباكستاني وابتسامته الدائمة، وأشارت إلى حالة ترقب كبيرة في الشارع الباكستاني لأن بلادهم تقود مفاوضات حساسة بهذا الحجم، مع تعزيزات أمنية غير مسبوقة أكبر من تلك التي شهدتها الجولة الأولى.

وأكدت وجود وفود تقنية أمريكية وإيرانية وصلت بالأمس للتجهيزات الفنية، بالإضافة إلى وصول طائرات أمريكية، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي لباكستان الآن هو جمع الطرفين الإيراني والأمريكي على طاولة المفاوضات كما حدث في الجولة الأولى.

وقالت رشا إن المسؤولين الباكستانيين محترفون للغاية، دقيقون، ومقتصدون جداً في الكلام، إجاباتهم مقتضبة ومقتضبة، ولا يتحدثون كثيرًا، لكنهم يتمتعون بحكمة كبيرة، ويرفضون استخدام مصطلحي التفاؤل والتشاؤم، معتبرين أن مهمتهم إزالة العقبات بين الطرفين.