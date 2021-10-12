محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير الطريق التبادلي بطول ٣.٥ كم بالقرية الذكية

كتب- يوسف عفيفي:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال تطوير الطريق التبادلي الواقع بجوار القرية الذكية والجاري توسعة الحارات المرورية به بطول ٣.٥ كم، بالإضافة إلى رفع كفاءته وتجميلة وإجراء تنسيق عام له.

وبحسب بيان اليوم، وجه المحافظ، مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من الأعمال بالتنسيق مع الشركة المنفذة مع المتابعة الدورية وتنفيذها على أكمل وجه لما للطريق من أهمية مرورية كبيرة.

كما تفقد المحافظ، رفع كفاءة وتجميل الأسوار الخارجية بقطاع هضبة الأهرام والتي تضم أعمال تجميل وتركيب الانترلوك وإنشاء أرصفة للمشاة وتدعيمها بمساحات خضراء وزراعات، بالقطاع الواقع من البوابة الثالثة وحتى الرابعة.

ووجه المحافظ، مسئولو الشركة المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء وزيادة ورديات العمل لضمان الالتزام بنسب التنفيذ لاستكمال القطاعات الأخرى.

كما تابع المحافظ، أعمال رفع كفاءة الطريق البطئ بذلك القطاع من أعمال تجريد ونظافة ورفع المخلفات وزراعة الأشجار لإظهاره بالشكل الجمالي إلى جانب تركيب البلدورات وأعمال إحلال وتجديد لأعمده الكهرباء وكشافات الإنارة ضمن خطة شاملة جاري تنفيذها لتحسين الصورة البصرية.

كما وجه المحافظ رئيس قطاع هضبة الأهرام، بالمتابعة المستمرة لأي أعطال في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والتنسيق الدوري مع شركة المياه والصرف لإصلاح أي أعطال داخل القطاع وإزالة أي معوقات تواجه المواطنين وتحسين مستوي الخدمات المقدمة.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء علاء بدران السكرتير العام و المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وتيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم وتوفيق جمال رئيس قطاع هضبة الأهرام.